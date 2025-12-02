Lazer e Diversão

Prefeitura abre inscrições para atividades gratuitas de lazer no sábado

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/12/25 14h01
Vem aí mais um Viva o Sábado; inscrições abertas para a população se divertir nas piscinas e em equipamentos da Prefeitura. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Prefeitura de Curitiba abriu nesta terça-feira (2/12) as inscrições para o programa Viva o Sábado, que oferece atividades gratuitas em piscinas aquecidas e espaços esportivos da cidade no próximo sábado (6/12). Os interessados podem se inscrever pelo Guia Curitiba.

Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio no e-Cidadão e agendar a atividade desejada no Guia Curitiba. Cada pessoa pode levar até três acompanhantes, que também precisam estar cadastrados. As atividades acontecem das 13h às 18h, com uso das piscinas das 13h30 às 17h30.

Os locais disponíveis incluem os Clubes da Gente de Santa Felicidade, Boa Vista e CIC (com piscinas), além de centros esportivos como João Derosso, Avelino Vieira, Zumbi dos Palmares e o Parque Olímpico do Cajuru. Algumas unidades estão fechadas para reformas.

Para usar as piscinas, é preciso ter no mínimo 3 anos de idade e apresentar exame físico de pele válido por um ano. O uso de touca, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório. Não é permitido usar bronzeador ou protetor solar nas piscinas.

A Prefeitura recomenda o uso de boias de braço para crianças menores de 6 anos. Também não é permitido circular em áreas não autorizadas, consumir alimentos e bebidas alcoólicas, usar equipamentos de som ou levar animais domésticos às instalações.

