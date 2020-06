O prefeito e a primeira-dama de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, testaram positivo para o novo coronavírus. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (22). Hissan Hussein Dehaini é o primeiro prefeito de Curitiba e região infectado pela covid-19.

Apesar do diagnóstico, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) e a esposa Aline Dehaini estão sem os sintomas da doença. O exame foi realizado pelos dois na última terça-feira (16), depois que o secretário de Políticas Públicas do Município, Geraldo Carvalho, foi diagnosticado com a covid-19. A primeira-dama é enfermeira e trabalhava diretamente no enfrentamento da pandemia.

LEIA MAIS – Greca diz ser alvo de golpistas que usam nome de assessor em convite pra confraternização

O resultado da amostra colhida na semana passada foi revelado no domingo (21). O exame realizado foi o de teste rápido. Os detalhes apontam que nesse primeiro teste o prefeito estava livre do vírus. A apenas a esposa Aline teve a testagem positiva. Só em novo teste realizado, dessa vez o exame sorológico, é que foi constatado que Hissam estava com a doença. O prefeito já havia realizado testes anteriores, mas todos deram negativo.

A prefeitura de Araucária confirmou que o prefeito e a primeira-dama estão assintomáticos. Segundo informações, eles não sentem qualquer tipo de mal-estar. Os dois ficarão afastados para cumprir quarentena.

