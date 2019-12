A construção do maior prédio residencial da América Latina em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, desperta interesse e ganha fãs e críticos desde que o projeto foi apresentado. Nesta semana o Yachthouse virou novamente notícia por mostrar sua imponência a 17 quilômetros dali, na praia de Porto Belo, uma das mais belas do litoral catarinense.

continua depois da publicidade

O site NSC Total postou uma foto dos barcos pesqueiros e da orla de Porto Belo, numa paisagem de encher os olhos por sua beleza. O detalhe é que lá no fundo apontam as duas torres do prédio erguido em Balneário Camboriú.

As torres, que terão 81 andares e têm 275 metros de altura roubam a naturalidade da paisagem e reacendem a polêmica sobre a maneira com que o homem interfere na harmonia natural do planeta. As praias de Balneário Camboriú já não veem o sol no período da tarde justamente pela altura de seus prédios.