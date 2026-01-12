Prédio da Gestão de Pessoal em Curitiba fica sem energia elétrica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prédio da Secretaria de Gestão de Pessoal da Prefeitura de Curitiba, localizado na Rua Heitor Stockler de França, 356, no Centro Cívico, está sem fornecimento de energia elétrica nesta segunda-feira (12/1). O problema afeta o funcionamento do Departamento de Saúde Ocupacional e dos núcleos de Gestão de Pessoal Central e Educação.

Devido à falta de energia, o atendimento telefônico está suspenso em todo o prédio, assim como o acesso à internet. Os exames agendados para hoje poderão ser remarcados. Em caráter excepcional, quem precisa apresentar atestado ou passar por atendimento médico-pericial poderá fazê-lo na terça-feira (13/1).

Servidores que comparecerem ao local poderão ser atendidos, desde que possam utilizar as escadas de acesso, já que os elevadores não estão funcionando. Os atendimentos possíveis nos núcleos e nas áreas do Departamento de Saúde Ocupacional estão sendo realizados de forma manual.

A Prefeitura não informou a causa da falta de energia nem a previsão para o restabelecimento do fornecimento. Servidores que necessitam de atendimento urgente devem entrar em contato com seus setores para verificar alternativas.