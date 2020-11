O Condor Super Center contrata 150 novos operadores de caixa e repositores para atuar nas lojas de Curitiba e Região Metropolitana. Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no site do supermercado e também enviar para o e-mail recrutamento.operacao@condor.com.br até o dia 4 de dezembro com o nome da vaga almejada no assunto.

As vagas são destinadas para pessoas acima de 18 anos e com disponibilidade de horário. Experiência na área será um diferencial, mas não obrigatório. Entre os benefícios oferecidos pela rede estão os convênios: odontológico, saúde, faculdade, escola de idiomas, laboratório, entre outros.

