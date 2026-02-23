Contagem regressiva

Prazo para inscrição no Crescimento Vertical da Prefeitura de Curitiba termina em breve

A uma semana do término do prazo, mais de 13 mil servidores da Prefeitura de Curitiba ainda não fizeram a inscrição para o Crescimento Vertical 2025. Curitiba, 02/02/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba alerta que o prazo para inscrição no programa Crescimento Vertical 2025 termina às 17h da próxima segunda-feira (2/3). Até o momento, 13,9 mil dos 27,3 mil servidores da parte permanente ainda não se inscreveram pelo Portal do Servidor.

Para participar, o servidor deve estar na parte permanente da tabela salarial, ter cumprido o estágio probatório e sido aprovado na avaliação. Nos 12 meses anteriores ao início do procedimento, não pode ter mais de 3 faltas ou 60 dias de ausência, exceto em casos específicos previstos. Também não pode ter recebido penalidade administrativa superior a advertência.

Após a inscrição, os servidores deverão confirmar os itens cadastrados e incluir cursos e outros critérios não registrados, seguindo as regras do edital. É fundamental que os interessados leiam o edital na íntegra e cumpram todas as etapas.

O formulário de avaliação possui quatro quadros, cada um com pontuação máxima estabelecida. A escolarização (quadro A) considera a formação concluída e o tempo de contribuição. Os quadros B (vida funcional) e D (dedução de faltas) serão preenchidos automaticamente.

A SMGP recomenda que os servidores fiquem atentos às informações divulgadas no Portal do Servidor. Em caso de dúvidas, podem procurar as equipes dos núcleos de gestão de pessoal e coordenações de RH.

