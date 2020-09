O prazo de pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), exercício 2020, para as placas finais 3, 4 e 5 precisam ser regularizadas em setembro. Este ano, o Detran-PR não vai enviar por correspondência o aviso aos proprietários de veículos por medida de economia, ou seja, é preciso acessar o site do Detran para emitir a cobrança de R$ 86,50 para todos os carros.

++Acesse aqui o link do Detran/pr para emissão do licenciamento

A cobrança começou em agosto para as placas 1 e 2. Em outubro, placas com final 6, 7 e 8 e em novembro, a vez vai ser das placas com final 9 e 0. O pagamento poderá ser realizado apenas nos caixas eletrônicos ou pelo Internet Banking dos bancos arrecadadores credenciados – Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Bancoob (Sicoobe) e Rendimento.

IPVA atrasado

Quem ainda não quitou o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) deste ano tem a possibilidade de fazer o parcelamento junto à Secretaria da Fazenda. Se a primeira parcela for quitada junto com demais débitos como multas e Seguro DPVAT, o CRLV já poderá ser emitido

O motorista que for flagrado circulando com um veículo que não esteja licenciado estará cometendo uma infração de trânsito gravíssima. O Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na CNH e apreensão do veículo.

O diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita, ressaltou que é importante que os motoristas não circulem de maneira irregular. “É importante que o cidadão evite circular com o veículo de forma irregular, o que pode acarretar em infração de trânsito”, disse Mesquita.

Calendário de pagamento do licenciamento

Agosto – Placas final 1 e 2

Setembro – Placas final 3, 4 e 5

Outubro – Placas final 6, 7, 8 e

Novembro – Placas final 0 e 9