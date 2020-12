A Praia Central de Guaratuba vai contar com uma delegacia móvel da Polícia Civil a partir desta quinta-feira (31). A medida é parte da estratégia do governo do estado nesta temporada do Verão Consciente. Os policiais vão estar disponíveis para atender a população das 12 às 22 horas, até o próximo domingo (3).

De acordo com o coordenador da Operação Verão Consciente pela PCPR, delegado Gil Tesseroli, a delegacia móvel aproxima os cidadãos dos serviços de polícia judiciária. “A PCPR vai ao encontro da população, onde ela está, trazendo segurança, tirando dúvidas, orientando e registrando boletins de ocorrência que darão início às investigações”, disse.

A população local e os veranistas poderão registrar boletins de ocorrência de qualquer natureza na Delegacia Móvel. Os policiais civis também tirarão dúvidas sobre assuntos relacionados à segurança.

Além disso, os policiais civis realizam um trabalho de orientação e conscientização aos pais e familiares a respeito de cuidados junto às crianças. Pulseiras de identificação para crianças também estão sendo distribuídas. O objetivo é evitar casos de desaparecimento e facilitar o encontro dos pais, em situações em que as crianças se perdem momentaneamente.

As equipes da PCPR também estão dedicando atenção especial ao atendimento e orientação sobre violência contra a mulher, crianças e adolescentes. Na próxima semana, a Delegacia Móvel voltará para Matinhos. Estará na Praia Brava, em Caiobá, de sexta-feira (8) até domingo (10), sempre com atendimento das 12h às 22h.