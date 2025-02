Praças de bairros de Curitiba são reformadas; saiba quais e as melhorias

Quatro praças de Curitiba, localizadas na Regional Boqueirão, serão revitalizadas nos próximos três meses. A informação é do diretor de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Giovando Romanine. Com isso, chega a dez o número de espaços públicos de lazer recuperados na região desde o ano passado pela Prefeitura.

No bairro Alto Boqueirão, receberão benfeitorias a Praça Florimar Campelo e a que fica no encontro das ruas Homero Alves da Silva, Paulo Setúbal e Vereador Antônio Giacomassi, e ainda não tem denominação oficial.

No Boqueirão, serão contempladas as praças Agostinho Legrós – que também é o endereço de um dos Centros de Esporte e Lazer da Prefeitura – e a Doutor Mário Farah Rafka.

Equipamentos, calçadas e areia

Foto: Divulgação/SMCS

Segundo o diretor de Parques e Praças da SMMA, nesses locais praças será reposta a areia dos parquinhos, que também terão seus equipamentos consertados. Além disso, o alambrado das quadras esportivas polivalentes e o calçamento em volta delas serão recuperados.

“É uma determinação do prefeito Eduardo Pimentel para que as pessoas, nos fins de semana ou no fim do dia, depois de chegar do trabalho ou da aula, possam desfrutar de momentos de lazer em ambientes seguros, agradáveis e bem conservados”, explicou Romanine.

Manutenção em praças

Na Regional Boqueirão, a Prefeitura informa que vem fazendo, desde o ano passado, a manutenção das praças Nélson Saternaski Monteiro, no Xaxim; a Doutor Mathias Hermann Gorgenn e a Amaro Bernardo Veloso, no Boqueirão; e a Alfredo Hauer, no Hauer. Mais conhecida como Santa Rita, devido à proximidade do Santuário de Santa Rita, a Praça Alfredo Hauer é a maior do bairro e movimentada principalmente nos fins de semana.

Também recebeu melhorias a área que fica na Gustavo Schneider, entre as ruas Nelson José Lauthart, Cecilia Aguiale Pinto e Capitão Ercílio Miro, no Alto Boqueirão, e é conhecida pelo nome de Praça Cabo Nácar.