Praça Osório recebe shows gratuitos da Oficina de Música de Curitiba

A Praça Osório, no centro de Curitiba, será palco de shows gratuitos de música popular brasileira entre quinta-feira (15/1) e domingo (18/1), como parte da programação da 43ª Oficina de Música de Curitiba. As apresentações acontecerão durante as tardes, integrando-se no domingo às atividades do evento Domingo no Centro.

A programação musical inicia na quinta-feira ao meio-dia com a Big Belas Band, formada por alunos e professores da Unespar, que apresentará um repertório de temas de filmes populares. Às 18h do mesmo dia, a cantora Cida Airam traz o show Feminino Ancestral.

Na sexta-feira (16/1), o quinteto Choro Cruzado lança seu primeiro álbum ao vivo às 12h, seguido pelo projeto Caipira Jazz, que mescla sons do violão e da viola com diversos gêneros musicais. No sábado (17/1), alunos da Oficina de Música farão uma apresentação, e a orquestra de violões Kilânio interpretará obras de compositores brasileiros renomados.

O domingo (18/1) integra as apresentações ao evento Domingo no Centro, com atividades iniciando às 11h. A programação inclui música infantil com o grupo Tupi Pererê, música caipira com o trio Viola Quebrada, folclore céltico com o grupo Awallonia, e encerra com a Bananeira Brass Band, um coletivo de sopros e percussão de Curitiba.

Programação completa

15/1 (quinta-feira):

12h – Big Belas Band Pop Films

18h – Cida Airam: Feminino Ancestral

16/1 (sexta-feira):

12h – Choro Cruzado

18h – Projeto Caipira Jazz: Sotaque Paranaense

17/1 (sábado):

10h – Alunos das práticas de música popular brasileira

18h – Orquestra de Violões Kilânio: Antologia Sonora do Violão Brasileiro

18/1 (domingo):

11h – Grupo Tupi Pererê: Tudo Tudo do Tupi

12h – Trio Viola Quebrada

13h – Grupo Awallonia

14h – Bananeira Brass Band