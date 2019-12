A frota do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ganhou 22 novos ônibus com uma novidade. Cinco desses veículos vão operar com duas catracas: uma para pagamento da passagem com dinheiro e outra com cartão-transporte. Os ônibus com duas catracas vão operar na linha Piraquara/Santos Andrade, entre a cidade da RMC e o Centro da capital.

De acordo com Gilson Santos, presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), órgão do governo estadual responsável por administrar o transporte coletivo de Curitiba para a região metropolitana, os ônibus de duas catracas devem diminuir as filas de embarque. “Quem tem cartão não precisa ficar na fila, esperando quem vai pagar com dinheiro”, explica Santos.

Além de Piraquara, os veículos entregues quarta-feira (18) fazem a ligação da capital com mais sete municípios: Pinhais, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Almirante Tamandaré e Campo Largo.

O investimento nos 22 ônibus é de R$ 9,5 milhões. São 16 ônibus comuns, dois multimodais, dois ligeirinhos e dois articulados. Com essa entrega, a Comec totaliza 66 ônibus entregues em 2019, com investimento total de R$ 32 milhões.

Terminais novos

Além de renovar a frota, a Comec está licitando projetos para a construção de dois novos terminais na região metropolitana: um em Piraquara e outro em São José dos Pinhais.

A expectativa é de que os projetos fiquem prontos no primeiro semestre de 2020, com a contratação das obras até o final do próximo ano. O investimento nos dois terminais chega a R$ 13 milhões.

Curitiba

Na capital, a prefeitura entregou terça-feira (17) 50 novos ônibus à frota. O plano da prefeitura é até o fim de 2020, quando acaba o mandato de Greca, entregar 450 ônibus novos. Até agora, foram 317 ônibus novos integrados à frota, com investimento de R$ 200 milhões.