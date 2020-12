Funcionários de mais um posto de saúde de Curitiba foram surpreendidos pela ação de um criminoso armado. Na manhã desta sexta-feira (18), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Esmeralda, localizada no bairro Xaxim, foi invadida por um ladrão que entrou no setor onde são feitos os atendimentos a pacientes com sintomas de covid-19, anunciou o assalto e rendeu os profissionais de saúde, de acordo com informações do jornal Meio Dia Paraná, da RPC. Há dez dias uma situação semelhante ocorreu na Unidade Básica de Saúde Umbará I, em outra tentativa de roubo à mão armada.

A ação desta sexta-feira ocorreu por volta das 8h, momento em que haviam médicos, funcionários e pacientes na unidade de saúde. Assustados, alguns profissionais de saúde conseguiram se trancar nas salas do postinho, já os pacientes saíram do local gritando e correndo. Confusão que acabou surpreendendo e espantando o assaltante, que fugiu sem levar nada.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Curitiba (GM) foram chamadas para atender à ocorrência. No entanto, até o início da tarde, o homem não havia sido encontrado ou preso.

Segurança

Por volta do meio-dia, ainda de acordo com informações da RPC, o atendimento já estava normalizado na unidade de saúde, que teve sua segurança reforçada com a presença de um agente da Guarda Municipal.

Em nota, a prefeitura disse que a Guarda Municipal tem efeito rondas periódicas e que conta com apoio da população para denunciar qualquer atitude estranha. As denúncias podem ser feitas para a GM pelo telefone 153.