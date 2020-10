Uma postagem no Facebook tem chamado a atenção de moradores do Bairro Alto, em Curitiba. Ela diz que a linha de ônibus Interbairros III não iria mais fazer o deslocamento entre os terminais Santa Cândida e Bairro Alto. A linha segue fazendo este trajeto, mas só aos finais de semana.

Do Bairro Alto para o Santa Cândida uma nova linha foi colocada à disposição dos passageiros a partir desta terça-feira (13), chamada X-39 Reforço Santa Cândida, justamente para reforçar a ligação entre os dois terminais.

Segundo a Urbs, empresa municipal que gerencia o transporte público de Curitiba, por causa das obras da trincheira no Trevo do Atuba, na Linha Verde, o Interbairros III está tendo atrasos, o que vem prejudicando quem pega a linha. Por isso, para minimizar os efeitos das obras, foi implantada a linha reforço. Durante a semana, o Interbairros III chega ao Terminal do Bairro Alto, faz a volta segue o sentido contrário.

Outra opção para fazer o mesmo percurso é a linha 341 – Bairro Alto / Santa Cândida. Os horários da nova linha serão divulgados quarta-feira (14) pela Urbs.

