Portal de São José dos Pinhais é revitalizado após quase 20 anos

"Chapéu do prefeito"

As obras de revitalização do Portal de São José dos Pinhais foram concluídas, devolvendo ao monumento localizado na Avenida das Torres sua aparência renovada. Considerado um dos cartões-postais do município, o ponto turístico não passava por reformas desde 2006, há quase duas décadas.

A intervenção contemplou a correção do revestimento externo, comprometido pelo tempo, além da limpeza da alvenaria e da estrutura metálica. Toda a fachada recebeu nova pintura, com tinta especial de alta durabilidade nas cores oficiais do município.

Para preservar o portal contra atos de vandalismo, foi aplicado verniz antipichação em toda a estrutura. Confira, abaixo, como ficou o portal depois da reforma:

Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais. Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

Segundo o secretário de Urbanismo, Transportes e Trânsito (Semutt), Lucas Pigatto, o projeto vai além da recuperação visual. “A revitalização representa nosso compromisso com o futuro de São José dos Pinhais e, ao mesmo tempo, um gesto de respeito e valorização da nossa história”, afirmou.

Além do portal, a trincheira para pedestres próxima ao Portal passou por limpeza, pequenos reparos e aplicação de verniz protetivo, aumentando a durabilidade da estrutura para quem circula pela região. Meios-fios e canteiros receberam nova pintura, contribuindo para a organização do tráfego.

