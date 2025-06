Porta de ônibus abre sozinha e plataforma de terminal enrosca no coletivo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus da linha Ligeirão Norte/Sul arrancou parte da plataforma do Terminal Boa Vista, em Curitiba, no início da noite desta quinta-feira (12). O pedaço da plataforma ficou preso na última porta do transporte coletivo.

Conforme informações de Sandro Pedroso, que estava no local, o ônibus estava chegando no terminal para desembarcar os passageiros. No entanto, a última porta começou a abrir sem que o motorista percebesse. Por conta disso, a plataforma do coletivo atingiu a plataforma de desembarque.

“O passageiro que conversei [disse que] a porta já estava abrindo e o motorista não percebeu. [Ele disse] que quase caiu do ônibus”, relatou Pedroso.

Vídeo: Sandro Pedroso

No momento em que o ônibus estava parando no terminal, a porta aberta enroscou na plataforma. Ninguém ficou ferido.

A reportagem entrou em contato com a Urbanização de Curitiba (Urbs), mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

Procurada pela reportagem, a Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que o ônibus foi retirado de circulação e só voltará a operar depois de uma vistoria. A plataforma do terminal foi isolada e a Urbs vai apurar as causas do incidente.