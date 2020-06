Um Porsche Cayman prata, ano 2014, foi guinchado pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) após ser flagrado com R$ 17 mil em débitos. O carro, esportivo, é avaliado em R$ 259 mil segundo a tabela Fipe e foi recolhido das ruas de Curitiba após ser parado em uma fiscalização na Avenida Vicente Machado, na região central da cidade.

Segundo a Setran, o esportivo estava com nada menos que R$ 11 mil em débitos com o IPVA atrasado, além de R$ 5 mil em multas. “Verificamos condutas que demonstram um caráter irresponsável para quem está a frente de um volante, podendo colocar a própria vida e a dos demais em risco”, disse o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

Entre as multas não pagas pelo proprietário do veículo, que está em pessoa jurídica, estão registros por excesso de velocidade, direção com farol apagado em rodovia, ultrapassagem pela direita e fazer manobras perigosas (como arrancadas bruscas). Como se não bastassem as multas, os valores serão multiplicados pela não identificação de condutor.

Recordes do descaso

Este não é o primeiro caso de veículos apreendidos em Curitiba e com valores astronômicos em multas e débitos. O campeão é uma Courrier que tinha quase meio milhão em débitos, apreendida no Centro de Curitiba. Outro caso que chamou atenção foi a apreensão de um Chevrolet Cruze, com R$ 70 mil em débitos, no bairro Mercês.

Recentemente, em abril, a Setran apreendeu uma série de carros irregulares. Na ação estavam Pajero e até Dodge, carros que estavam com R$ 219 mil em multas.

