Por que aumentaram 45% os atendimentos do Ligue 180 em 2025?

O Ligue 180, serviço do Ministério das Mulheres, registrou em 2025 mais de 1 milhão de atendimentos, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Foram 155 mil denúncias de violência contra mulheres, sendo que 70% das agressões aconteceram dentro de casa. Os dados revelam que a violência doméstica continua sendo o principal cenário de agressões no Brasil.

O que é o Ligue 180 e quantas denúncias recebeu em 2025?

O Ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher, um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. Em 2025, registrou quase 1,1 milhão de atendimentos, com 155 mil denúncias de violência contra mulheres. Isso representa uma média de 425 denúncias por dia, um aumento de 17,4% em relação ao ano anterior. O serviço recebe denúncias, pedidos de informação sobre proteção e orientações sobre políticas públicas.

Onde acontecem a maioria das agressões contra mulheres?

Quase 70% das agressões ocorrem em ambiente doméstico. Desse total, 40,76% acontecem na residência da própria vítima e 28,58% na casa compartilhada com o agressor. A casa do agressor aparece em 5,39% dos casos. As vias públicas representam apenas 2,96% das denúncias, mesmo percentual da violência no ambiente virtual. Os dados mostram que o lar é o lugar mais perigoso para as mulheres.

Quem são as principais vítimas de violência?

Mulheres negras somam 43,16% das denúncias, sendo 33,46% pardas e 9,70% pretas. Mulheres brancas representam 32,54% dos casos. A faixa etária mais afetada vai dos 26 aos 44 anos, concentrando 37,19% das denúncias. O pico ocorre entre 40 e 44 anos. Os dados revelam que 20,91% das mulheres convivem com a violência há mais de um ano e 31,86% sofrem agressões diariamente.

Quais são os tipos de violência mais comuns?

A violência psicológica lidera com 49,9% dos casos, seguida pela violência física com 15,3%. A violência patrimonial representa 5,4% e a sexual 3%. Foram registrados também 7.064 casos de violência vicária, quando o agressor usa filhos ou parentes para causar sofrimento psicológico à mulher. Uma única denúncia pode conter mais de um tipo de violência, totalizando 679 mil violações registradas no ano.

Como fazer uma denúncia de violência contra a mulher?

É possível ligar para o 180, serviço gratuito que funciona 24 horas. Também há atendimento pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180 e pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Denúncias podem ser feitas em Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, delegacias comuns e Casas da Mulher Brasileira. Outras opções são o Disque 100, para violações de direitos humanos, e o 190, da Polícia Militar.

Fonte: Agência Brasil