Ponte no Abranches passa por manutenção emergencial e fica interditada

A ponte de madeira da Rua Adolfo Henrique Klinger, sobre o Rio Belém, no bairro Abranches, está passando por manutenção emergencial. A estrutura, que dá acesso ao Parque Papa Francisco, foi interditada temporariamente para garantir a segurança dos motoristas. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final desta semana, dependendo das condições climáticas.

Durante o bloqueio, os motoristas devem utilizar um desvio pelas ruas Reinaldo Hecke, Lídia Klinger e Ronel Regnier Barrozo para retornar à Adolfo Henrique Klinger após o trecho interditado. A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) informou que a intervenção é necessária devido às condições da estrutura.

O município já planeja substituir a ponte de madeira por uma galeria celular em concreto. A expectativa é que as obras tenham início ainda no primeiro semestre deste ano, após a conclusão dos procedimentos administrativos em andamento.

Em 2025, a Prefeitura de Curitiba realizou serviços de manutenção em 169 pontes e passarelas em diversos bairros da cidade. Essas ações fazem parte do PRO Curitiba, programa que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões até 2028 em melhorias de infraestrutura urbana e mobilidade.