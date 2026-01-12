Serviço emergencial

Ponte no Abranches passa por manutenção emergencial e fica interditada

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 12/01/26 18h01
Manutenção da ponte de madeira na Rua Adolfo Henrique Klinger, no bairro Abranches. Curitiba, 12/01/2026 Foto: Levy Ferreira/SECOM

A ponte de madeira da Rua Adolfo Henrique Klinger, sobre o Rio Belém, no bairro Abranches, está passando por manutenção emergencial. A estrutura, que dá acesso ao Parque Papa Francisco, foi interditada temporariamente para garantir a segurança dos motoristas. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final desta semana, dependendo das condições climáticas.

Durante o bloqueio, os motoristas devem utilizar um desvio pelas ruas Reinaldo Hecke, Lídia Klinger e Ronel Regnier Barrozo para retornar à Adolfo Henrique Klinger após o trecho interditado. A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) informou que a intervenção é necessária devido às condições da estrutura.

O município já planeja substituir a ponte de madeira por uma galeria celular em concreto. A expectativa é que as obras tenham início ainda no primeiro semestre deste ano, após a conclusão dos procedimentos administrativos em andamento.

Em 2025, a Prefeitura de Curitiba realizou serviços de manutenção em 169 pontes e passarelas em diversos bairros da cidade. Essas ações fazem parte do PRO Curitiba, programa que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões até 2028 em melhorias de infraestrutura urbana e mobilidade.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.