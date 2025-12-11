Ponte de madeira no Parque Tingui recebe manutenção preventiva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ponte de madeira da Rua Professor Dário Garcia, sobre o Rio Barigui, no Parque Tingui, passou por manutenção preventiva nesta quarta-feira (11/12). O Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou a recuperação do tablado da estrutura, utilizada diariamente por motoristas que circulam entre os bairros Santa Felicidade, São João e Vista Alegre.

Os trabalhos foram executados em meia pista, sem necessidade de bloqueio total da passagem. Segundo o engenheiro João Vidal Filho, do Departamento de Pontes e Drenagem, essas ações periódicas são fundamentais para evitar problemas futuros e garantir a durabilidade da estrutura.

A Prefeitura mantém equipes permanentemente mobilizadas para identificar e resolver problemas estruturais em pontes e passarelas. De janeiro ao início de dezembro deste ano, foram realizadas 169 manutenções em pontes e passarelas de diversos bairros.

Os pedidos de manutenção podem ser feitos pelos canais oficiais da Prefeitura: telefone 156, Guia de Serviços no portal municipal, protocolos nas administrações regionais ou por proposições de vereadores. Após o registro, técnicos avaliam a situação e, se necessário, a área é interditada até que uma empresa contratada execute as obras.