PRO Curitiba

Ponte de madeira no Parque Tingui recebe manutenção preventiva

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/12/25 15h02
Equipes da Prefeitura fazem a manutenção preventiva da ponte de madeira na Rua Professor Dário Garcia, no Parque Tingui. Curitiba, 10/12/2025 Foto: Levy Ferreira/SECOM

A ponte de madeira da Rua Professor Dário Garcia, sobre o Rio Barigui, no Parque Tingui, passou por manutenção preventiva nesta quarta-feira (11/12). O Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou a recuperação do tablado da estrutura, utilizada diariamente por motoristas que circulam entre os bairros Santa Felicidade, São João e Vista Alegre.

Os trabalhos foram executados em meia pista, sem necessidade de bloqueio total da passagem. Segundo o engenheiro João Vidal Filho, do Departamento de Pontes e Drenagem, essas ações periódicas são fundamentais para evitar problemas futuros e garantir a durabilidade da estrutura.

A Prefeitura mantém equipes permanentemente mobilizadas para identificar e resolver problemas estruturais em pontes e passarelas. De janeiro ao início de dezembro deste ano, foram realizadas 169 manutenções em pontes e passarelas de diversos bairros.

Os pedidos de manutenção podem ser feitos pelos canais oficiais da Prefeitura: telefone 156, Guia de Serviços no portal municipal, protocolos nas administrações regionais ou por proposições de vereadores. Após o registro, técnicos avaliam a situação e, se necessário, a área é interditada até que uma empresa contratada execute as obras.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.