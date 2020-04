A diminuição de carros nas ruas causa do isolamento social de prevenção do coronavírus deixou o ar mais limpo em Curitiba. Nos últimos dias, a emissão dos gases de monóxido de carbono (CO) e dióxido de nitrogênio (NO2) caiu mais da metade, de acordo com o Instituto Água e Terra do Paraná, órgão do governo do Paraná responsável pela medição

publicidade

Os registros são feitos por sensores pela cidade. Os números são analisados por especialistas que apontaram a queda de NO2 e CO lançados pela combustão de motores. “Sem dúvida esta parcela de contribuição é do trânsito. A poluição dos veículos gera em torno de 60% da emissão destes gases poluentes”, relatou João Carlos Oliveira, técnico do setor de qualidade do ar do IAT.

LEIA MAIS – Bloqueios não barram curitibanos nos parques durante a pandemia

De 15 a 20 de março, quando estabelecimentos comerciais e de ensino estavam abertos, a média diária de presença de dióxido de NO2 no ar foi de 14,31 partes por bilhão (ppb) – medida utilizada para contar a concentração dos gases no ar. Nos dias seguintes, de 21 a 26 de março, com a determinação municipal e estadual de se fechar as portas, a concentração despencou para 8,61 ppb. Isto vale também para o CO, que antes da quarentena era de 0,49 ppm e foi depois para 0,22 ppm.

VEJA MAIS – Limite no elevador e higiene. Serviços essenciais têm que cumprir regras na pandemia no PR

” Quando voltar o trânsito com o fim da quarentena, voltaremos a ter estes números. Outra questão é a ausência de chuva na cidade que implica na qualidade do ar “, explica o técnico.

Secura no ar

Outra questão que influencia o ar é a quantidade de chuva na região. Se por um lado traz problemas no abastecimento de água, com rodízio de bairros no fornecimento, por outro, melhora a qualidade do ar.

A estiagem provoca ar seco, algo dominante no mês de março. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), abril vai ser de temperatura mais baixas e com pouca chuva. “Quanto mais seco está, mais os poluentes demoram para se dissipar na atmosfera. Se tivesse mais chuva, a qualidade do ar seria ainda melhor”, concluiu João Carlos Oliveira.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇