Imagens de câmeras de segurança, que já circulam nas redes sociais, chocaram moradores de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira (2). As câmeras flagraram um homem abusando de um cachorro na rua. Com o flagra, a polícia agora procura pelo homem, que vai responder criminalmente pelo que fez.

Assim que soube do crime, que aconteceu no dia 24 de janeiro, o delegado Matheus Laiola, da Delegacia do Meio Ambiente, já foi atrás de resgatar o animal. “Encontramos o cachorro, que é um macho e é bem bonzinho. Ele foi levado até a Casa do Produtor, passou por exames, consultas, e está bem”. A reportagem da Tribuna resolveu não divulgar o vídeo.

Ajude a encontrar o abusador!

O objetivo da polícia em divulgar o caso é pedir que as pessoas ajudem a encontrar o homem que praticou o crime. “O homem abusa sexualmente de um cachorro, é crime de maus-tratos, é também zoofilia. Precisamos que as pessoas denunciem esse criminoso. Nosso objetivo é achar esse homem e fazê-lo responder pelo que fez”, disse o delegado.

Quem tiver informações que ajudem a polícia a encontrar o homem pode passar, de forma anônima, para os telefones 197 ou 181. A equipe de investigação da Delegacia do Meio Ambiente também deixou aberto o canal direto pelo telefone (41) 3251-6200.