Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil em Curitiba nesta terça-feira (12) por fazer ameaças de morte ao juiz do Maranhão que determinou o lockdown (bloqueio total nas ruas) da capital daquele estado, São Luís, como prevenção do avanço do coronavírus. O Maranhão é um dos estados com a situação mais crítica na pandemia no Brasil. A prisão foi feita por agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) em apoio à Polícia Civil maranhaense.

publicidade

LEIA MAIS – Polícia investiga mais duas festas clandestinas na pandemia em Curitiba

De acordo com a polícia maranhense, as ameaças foram feitas ao juiz por mídias sociais. O preso é de São Luís e mora há um ano em Curitiba, onde atua como segurança. Ele foi detido na região central de Curitiba. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do homem, no bairro Xaxim. Foram apreendidos computadores e celulares.

Aos policiais do Cope, o homem teria dito que a ameaça não passava de brincadeira. Mesmo assim, ele vai responder por injúria e ameaça e segue preso em Curitiba à disposição da Justiça do Maranhão.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?