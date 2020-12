O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná realiza, em seus Postos Rodoviários do litoral: Coroados, Alexandra e Pontal do Paraná, barreiras sanitárias contra a disseminação do coronavírus. Nesta terça-feira, o secretário de segurança pública do Paraná adiantou quais locais poderiam receber a medida.

Segundo a Polícia Militar, estas barreiras têm por objetivo orientar o visitante do litoral paranaense em relação aos cuidados a serem tomados nesse período pandêmico, principalmente com as orientações e determinações emanadas pelas autoridades de saúde do Estado.

As barreiras serão realizadas com o apoio de policiais e bombeiros militares pertencentes à Academia Policial Militar do Guatupê, com supervisão de policiais militares rodoviários.

A atividade estará sendo realizada entre os dias 22 e 31 de dezembro de 2020, em horários predefinidos pelo setor de planejamento da PMPR.