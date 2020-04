Policiais federais cumpriram na manhã desta quinta-feira (30) mandados de busca e apreensão em endereços de Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, municípios da região metropolitana de Curitiba, onde supostamente era feita a adulteração de álcool gel, que seguia para venda com percentual de álcool muito abaixo do especificado nos rótulos.

A investigação começou há 15 dias, depois que os falsificadores venderam o produto para a própria Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O Setor Técnico-Científico (SETEC) da PF desconfiou da eficiência do líquido para desinfecção e assepsia, foi feita análise e comprovou-se que, em vez de 65% de álcool, a concentração estava apenas em 30%. Exames periciais adicionais confirmaram o baixo percentual em todo o lote adquirido pela PF, o que motivou a abertura de inquérito e os mandados judiciais de busca e apreensão.

A operação, batizada de Acqua Gel, busca identificar outros lotes do fabricante com o mesmo problema e constatar se foram feitas vendas do mesmo lote para outros órgãos governamentais e hospitais.

