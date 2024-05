Um grupo criminoso envolvido em furtos e roubos de motocicletas em Curitiba e Região e Metropolitana é alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná, na manhã desta quarta-feira (15).



Oitenta e cinco policiais civis estão nas ruas de Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Colombo, Almirante Tamandaré, Piraquara e São José dos Pinhais para cumprir 22 ordens judiciais. São seis de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão.



Em alguns dos locais foram encontrados veículos e peças de motocicletas.



De acordo com as investigações da PCPR, 80 veículos foram furtados ou roubados entre 2023 e 2024. Mais informações serão divulgadas em breve pela Polícia.

