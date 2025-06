Polícia estoura falsa agência de emprego e prende 10 em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 10 pessoas em flagrante pelos crimes de estelionato e de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar. A ação aconteceu em uma falsa central de agência de empregos no Centro de Curitiba nesta quarta-feira (18).

De acordo com as investigações, os suspeitos faziam buscas na internet por listas de pessoas aprovadas em concursos públicos. Em poder dos dados destas vítimas, entravam em contato afirmando que elas haviam sido convocadas para a posse.

Na sequência, orientavam que comparecessem a um escritório, localizado na Praça Tiradentes, na Capital. No local, as vítimas eram orientadas a pagar supostas taxas para a realização de um curso para ingresso no cargo almejado.

Além do crime de estelionato, a PCPR identificou que os autores se faziam passar por oficiais do Exército Brasileiro que ministrariam os cursos para os candidatos. Na ação desta quarta-feira, além das prisões, a PCPR apreendeu diversos celulares e documentos com informações de outras possíveis vítimas.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.