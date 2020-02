Cerca de 40 policiais civis do Paraná realizaram uma operação no Litoral do Estado, na manhã deste sábado (8), para cumprir dez mandados de busca e apreensão relacionados a furtos, roubos e receptação de veículos. As buscas foram realizadas nos endereços dos suspeitos, em Matinhos. Até o fim desta manhã, cerca de seis mandados haviam sido cumpridos.

Segundo a Polícia Civil (PCPR), uma pessoa foi presa durante a ação da manhã. Ela tinha mandado de prisão em aberto por roubo. Uma outra pessoa foi encaminhada para a delegacia por estar carregando uma pequena quantidade de substância análoga à maconha.

Para realizar a ação, os policiais civis chegaram a utilizar o helicóptero da PCPR. Cães farejadores e equipes de operações especiais também realizam buscas nos endereços dos suspeitos. De acordo com as informações da PCPR, as investigações duraram aproximadamente dois meses. Os alvos são suspeitos de furtos e roubos de carros e motos.

Ainda segundo a polícia, os locais investigados eram usados como pontos de troca de drogas por veículos e assessórios roubados ou furtados.