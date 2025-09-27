Polícia encontra corpo dentro de geladeira em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um corpo esquartejado foi encontrado, na tarde de quinta-feira (25/09), dentro de uma geladeira abandonada em uma valeta, em Guaratuba, no Litoral.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 16h, no bairro Cohapar. Conforme a corporação, o corpo é de um homem e algumas partes estavam queimadas.

Diante da gravidade da situação, a equipe acionou a Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Científica (PCP).

Os peritos realizaram a análise preliminar, mas não foi possível identificar a vítima no local. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do crime.