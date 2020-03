A Polícia Civil e a Guarda Municipal apreenderam na segunda-feira (2) 11 cães da raça setter irlandês, no bairro Portão, em Curitiba. Nesta terça-feira (3), a prefeitura realizou nova fiscalização que terminou com a apreensão de nove galos de rinha no Tarumã.

No Portão, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a Central 156, da prefeitura, receberam a denúncia de comércio ilegal de cães na região e constataram as irregularidades. O responsável pela venda dos animais foi multado em R$ 22 mil e os animais encaminhados temporariamente a uma organização não-governamental.

O comércio dos cães era feito por meio de um site de vendas na internet, cada filhote era vendido por R$ 2.550. De acordo com a legislação municipal, é proibida a criação e comércio de animais em Curitiba. Três cães adultos e oito filhotes seguem sob responsabilidade de uma ONG e serão repassados para adoção responsável no fim do processo administrativo.

Rinha de galos

Nesta terça-feira (3), uma fiscalização da Rede de Proteção Animal terminou com nove galos de rinha apreendidos no bairro Tarumã. A operação contou com apoio da Guarda Municipal e Polícia Ambiental Força Verde e autuou o responsável, que pode responder pela prática de crime ambiental.

As aves foram encaminhados para lares temporários e poderão ser adotados após o encerramento do processo. Interessados na adoção podem encaminhar e-mail para protecaoanimal@curitiba.pr.gov.br.