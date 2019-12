Para preparar a chegada da Operação Verão, a Polícia Militar (PM) fez operação na madrugada desta quinta-feira (5) contra o tráfico de drogas no litoral do Paraná. A Operação Litoral Seguro mirou três quadrilhas que atuam em Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, além de Colombo e Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Até 9h30 desta quinta, 27 pessoas foram presas.

Antes da operação, o serviço de inteligência da PM acompanhou as quadrilhas por quase um ano, com apoio do Ministério Público do Paraná (MP-PR), que solicitou à Justiça os 32 mandados de busca e apreensão e 29 de prisão. “fizemos um plano de combate ao tráfico de drogas para que quando os veranistas chegarem ao Litoral tenham mais segurança para o lazer”, explica o coronel Sérgio Augusto Ramos, que comandou a operação.

O centro de atuação das quadrilhas era em Pontal do Paraná, nos balneários de Praia de Leste, Primavera, Shangri-lá e Pontal do Sul. Os grupos criminosos também tinham representantes na região metropolitana de Curitiba. Antes da operação, quatro pessoas já haviam sido presas dentro do levantamento da PM com munições e um fuzil calibre 7,62.

Além de tráfico, os presos na operação devem responder por organização criminosa, posse/porte ilegal de arma de fogo, receptação, falsidade ideológica, entre outros crimes.