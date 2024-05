PM aprende em Curitiba fuzil, munição e drogas após denuncia anônima

Após uma denúncia anônima, uma mulher de 23 anos foi presa por policiais da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), da Polícia Militar do Paraná, no bairro Campo de Santana, em Curitiba, na noite de quinta-feira (15).

Ela estava no local da denúncia, com uma sacola cheia de tabletes de maconha. Em seguida, a polícia localizou mais 38,3 kg de maconha, 1 fuzil calibre .223 rem, 1 carregador de fuzil, calibre .223 rem, 26 munições calibre .223 rem, 58 munições calibre 9mm e 3 mil pinos eppendorf vazios – pequenos recipientes cilíndricos usados em laboratórios para armazenar amostras biológicas ou químicas, e também usados pelos traficantes de drogas.

Além disso, um caderno de anotações de tráfico, uma balança de precisão e um celular foram apreendidos pela PM.



Os itens e a mulher foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Capital e estão à disposição da justiça.

