Plano de saúde oferece exames gratuitos para servidores de Curitiba em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Curitiba de Saúde (ICS), plano de saúde dos servidores municipais de Curitiba, está promovendo as campanhas Março Lilás e Março Azul-Marinho. Durante o mês, beneficiários podem realizar exames preventivos de câncer de colo do útero e câncer colorretal sem pagar a coparticipação.

As campanhas visam estimular o cuidado precoce de doenças com alta incidência no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), tanto o câncer de colo do útero quanto o colorretal estão entre os tipos mais frequentes no país.

Para o câncer de colo do útero, mulheres adultas com vida sexual ativa podem realizar o exame Papanicolau no Centro Solar de Saúde. Já para o câncer colorretal, beneficiários entre 50 e 75 anos podem fazer o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes.

Os interessados podem retirar a guia diretamente no ICS (Rua Santo Antônio, 400 – Rebouças), sem necessidade de consulta médica prévia. As guias também podem ser solicitadas pelos telefones (41) 3330-6088 e (41) 3330-6083, e permanecem válidas por 90 dias após a emissão.

Além disso, nas próximas terças-feiras (10, 17 e 24/3), o ICS e a Secretaria de Gestão de Pessoal realizarão o “Minuto do Intestino Saudável” na área de espera do Departamento de Saúde Ocupacional, no Centro Cívico, com orientações sobre câncer de intestino para os servidores presentes.