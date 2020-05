Um casal de filhotes de pitbull que havia sido furtado de dentro do pátio de uma empresa de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi recuperado pela Polícia Civil (PCPR) no bairro Xaxim, em Curitiba e devolvido aos tutores (donos) na manhã desta segunda-feira (18). Segundo a PCPR, os dois cachorros foram encontrados em um terreno, por uma pessoa que suspeitou da atitude de quem deixou os animais no local. O furto ocorreu na última quinta-feira (14). Os donos foram buscar os filhotes na manhã desta segunda-feira (18), na sede do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Segundo o delegado da PCPR, Rodrigo Brown, o portão da empresa foi arrombado para a realização furto. Apenas os cachorros foram levados. Até a tarde desta segunda-feira, ninguém havia sido preso, mas a polícia investiga o caso para identificar suspeitos. “Foi constatado que a pessoa que encontrou os filhotes não tinha nada a ver com o furto. Recebemos a denúncia e os cães foram entregues aos donos. Agora, seguimos investigando”, disse Brown.

O momento da devolução do casal de pitbulls, que têm quatro meses de idade, foi registrado na sede do Cope. Pelas imagens, é possível identificar que eles estavam saudáveis, que foi confirmado pela polícia. “Foram quatro dias longe dos donos, mas os cães estão bem de saúde”, informou o delegado.

Foto: Divulgação/ PCPR

