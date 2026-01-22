Piscinas municipais de Curitiba recebem manutenção durante recesso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As piscinas municipais de Curitiba estão passando por serviços de manutenção durante o recesso das aulas e atividades. Os locais que recebem melhorias incluem o Clube da Gente Tatuquara, Centro de Atividade Física Ouvidor Pardinho, Clube da Gente Boa Vista, Clube da Gente Santa Felicidade, Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser e Centro da Juventude Eucaliptos.

Os serviços envolvem ações preventivas como vistorias técnicas, manutenção dos sistemas hidráulicos, elétricos e de filtragem, controle da qualidade da água e revisão de dispositivos de segurança. Também são realizadas ações corretivas planejadas para reparos e substituição de componentes, além de intervenções reativas para situações emergenciais.

A piscina do Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, a mais antiga da cidade inaugurada em 1976, passa por manutenções desde novembro de 2025, com previsão de término em fevereiro. Com 25 metros de comprimento por 12,5 metros de largura, o espaço coberto e aquecido é considerado um dos melhores da cidade, segundo a professora Maria Cristina Sawaf.

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) afirma que todas as intervenções seguem um planejamento orçamentário, observando normas técnicas e princípios de economicidade, sem prejudicar a oferta de atividades regulares. A segurança dos usuários é prioridade na gestão dos equipamentos públicos, alinhada às políticas de promoção da saúde, lazer e inclusão social.