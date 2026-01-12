Pirâmide Solar de Curitiba bate recorde de geração de energia em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Pirâmide Solar de Curitiba, localizada no bairro Caximba, atingiu um novo recorde de geração de energia em dezembro de 2025. Durante os 31 dias do mês, os 8,6 mil painéis fotovoltaicos produziram 636.695 KWh (quilowatt-hora), superando a marca anterior de 603.561 KWh registrada em dezembro de 2023.

Somando a energia gerada nos três terminais com cobertura de painéis fotovoltaicos – Boqueirão, Santa Cândida e Pinheirinho -, o total chegou a 918.203 KWh, quase 1 milhão de KWh. Este é o maior volume de geração desde o início do programa Curitiba Mais Energia, impulsionado pelo alto índice de irradiação solar no último mês do ano e pelo aumento no número de unidades em operação.

Ao longo de 2025, as quatro grandes unidades geradoras, juntamente com o Palácio 29 de Março, a cobertura da Galeria Quatro Estações do Jardim Botânico e três escolas municipais, produziram um total de 8.392.710 KWh. Esse montante equivale a 52% da média mensal de energia consumida pelos prédios públicos do município.

Do total produzido, 97% foi injetado na rede da Copel para compensação nas unidades consumidoras da Prefeitura, beneficiando 1.628 prédios públicos. A iniciativa gerou uma economia de R$ 5,1 milhões para o município, recursos que podem ser redirecionados para outras áreas, como o subsídio às refeições gratuitas do Mesa Solidária e ações de Educação Ambiental.

O programa Curitiba Mais Energia faz parte do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas (PlanClima) de Curitiba, que busca a autossuficiência energética da cidade. A secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, destacou a importância da iniciativa para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a emissão de gases, posicionando Curitiba como protagonista nas ações relacionadas às mudanças climáticas.

Para quem deseja conhecer a Pirâmide Solar, considerada a maior usina fotovoltaica da América Latina instalada sobre um antigo aterro sanitário, é possível agendar visitas guiadas gratuitas através do site da prefeitura. A próxima visita está programada para 22 de janeiro, às 14h30.