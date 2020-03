A prefeitura de Pinhais confirmou na manhã desta segunda-feira (16) o primeiro caso de coronavírus (Covid-19) no município da Região Metropolitana de Curitiba. O paciente é um homem de 27 anos, diagnosticado por meio de exame em laboratório particular e está em isolamento domiciliar. A família do paciente também já foi submetida a exames para verificar uma possível contaminação.

publicidade

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que acompanha o caso e já está tomando todas as providências necessárias. Na tarde desta segunda-feira, integrantes da prefeitura de Pinhais estão reunidos para obter mais detalhes do caso.

LEIA MAIS – Oito universidades do Paraná suspendem as aulas por causa do coronavírus

Até o fim desta tarde, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) deve divulgar o boletim diário dos casos de coronavírus no Paraná. O caso de Pinhais ainda não foi confirmado oficialmente pela Sesa. Para adicionar o caso na lista de confirmados, um segundo exame feito pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) deve ser feito.

O último boletim divulgado pela Sesa aponta que o Paraná tem seis pessoas contaminadas pelo coronavírus e 72 suspeitas. Cinco casos são de Curitiba e um de Cianorte.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇