Pimentel é o primeiro prefeito a visitar o IPC em 50 anos

Nesta quinta-feira (26), o prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel visitou o Instituto Paranaense dos Cegos (IPC) acompanhado de 22 moradores e 250 alunos da instituição. Esta é a primeira vez nos últimos 50 anos em que primeiro chefe do executivo municipal frequenta o espaço.

O prefeito foi recebido pelo diretor do instituto, Ênio Rodrigues da Rosa, e pelo representante do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência no conselho municipal do segmento, Marconni Gambogi de Mendonça.

Acompanhado da secretária municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), Amália Tortato, o prefeito expôs a meta de executar 700 quilômetros de calçadas acessíveis nos próximos quatro anos e explicou que 200 quilômetros serão implantados junto a centros comerciais e 500 nos bairros.

Ao fim da visita, Pimentel recebeu um documento com sugestões para facilitar a rotina das pessoas com deficiência visual. Os acompanhantes receberam dez ingressos grátis, no Cine Passeio, com direito ao uso de equipamentos de audiodescrição.

Música

Além da discussão sobre iniciativas de acessibilidade, o evento foi acompanhado de música. O professor Lucas Cadmiel cantou e tocou ao violão a canção Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. “É a música que canto para os meus três filhos na hora de dormir. Eles também sabem a letra”, contou.