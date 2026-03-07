Piên sediará maior encontro de trilheiros do Paraná em maio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De 15 a 17 de maio, o município de Piên, na região sudeste do Paraná, receberá o Tombo na Lama, maior encontro de trilheiros do estado e um dos maiores do Brasil. O evento anual atrai cerca de duas mil pessoas, entre pilotos de motos, quadriciclos e espectadores, para um percurso de aproximadamente 60 km em meio à natureza.

O encontro, que já é tradicional na região, movimenta a economia do município de 13,6 mil habitantes. Os participantes percorrem trilhas em meio à paisagem natural de Piên, localizada a cerca de 70 km de Curitiba.

Segundo a organização, o Tombo na Lama reúne motociclistas aventureiros de todo o país, oferecendo uma experiência única para os amantes de trilhas off-road. O evento combina desafios em terrenos acidentados com a beleza da natureza local.

Além do aspecto esportivo, o encontro tem impacto positivo na economia local, atraindo visitantes que movimentam o comércio e a rede hoteleira da cidade durante os dias do evento. Para os moradores da região metropolitana de Curitiba, o Tombo na Lama representa uma opção de lazer e turismo próxima à capital.

A Secretaria para o Desenvolvimento da Região Metropolitana destaca que eventos como este fazem parte de um esforço para desenvolver as vocações turísticas regionais. A pasta realizou um mapeamento dos principais pontos e atrações turísticas dos 29 municípios da região metropolitana, visando criar produtos específicos para diferentes perfis de visitantes e incentivar o empreendedorismo no setor.