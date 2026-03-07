Em maio

Piên sediará maior encontro de trilheiros do Paraná em maio

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 07/03/26 11h02
Maior encontro de trilheiros do Paraná, Tombo na Lama será realizado em Piên. Foto: Reprodução Instagram Tombo na Lama

De 15 a 17 de maio, o município de Piên, na região sudeste do Paraná, receberá o Tombo na Lama, maior encontro de trilheiros do estado e um dos maiores do Brasil. O evento anual atrai cerca de duas mil pessoas, entre pilotos de motos, quadriciclos e espectadores, para um percurso de aproximadamente 60 km em meio à natureza.

O encontro, que já é tradicional na região, movimenta a economia do município de 13,6 mil habitantes. Os participantes percorrem trilhas em meio à paisagem natural de Piên, localizada a cerca de 70 km de Curitiba.

Segundo a organização, o Tombo na Lama reúne motociclistas aventureiros de todo o país, oferecendo uma experiência única para os amantes de trilhas off-road. O evento combina desafios em terrenos acidentados com a beleza da natureza local.

Além do aspecto esportivo, o encontro tem impacto positivo na economia local, atraindo visitantes que movimentam o comércio e a rede hoteleira da cidade durante os dias do evento. Para os moradores da região metropolitana de Curitiba, o Tombo na Lama representa uma opção de lazer e turismo próxima à capital.

A Secretaria para o Desenvolvimento da Região Metropolitana destaca que eventos como este fazem parte de um esforço para desenvolver as vocações turísticas regionais. A pasta realizou um mapeamento dos principais pontos e atrações turísticas dos 29 municípios da região metropolitana, visando criar produtos específicos para diferentes perfis de visitantes e incentivar o empreendedorismo no setor.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.