Pessoas em situação de rua fazem curso de hambúrguer gourmet em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Oito pessoas em situação de rua atendidas pela Prefeitura de Curitiba iniciaram nesta segunda-feira (2/2) um curso de Hambúrguer Gourmet na Escola de Alimentação Nutricional Patrícia Casillo, no Jardim Botânico. A capacitação gratuita, que vai até sexta-feira (6/2), é resultado de uma parceria entre a Fundação de Ação Social (FAS), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (Smsan) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O curso combina conteúdos teóricos e práticos, abordando desde noções de higiene e manipulação de alimentos até o preparo de diferentes tipos de hambúrgueres e massas para pães. As aulas ocorrem das 14h às 17h e fazem parte de um programa mais amplo de preparação para o mercado de trabalho.

Taciana de França Alves, gerente do Programa Acessuas Trabalho, explica que os participantes passam por oficinas voltadas ao desenvolvimento de habilidades sociais e competências profissionais antes de iniciarem os cursos práticos. O objetivo é promover a autonomia dos usuários por meio da integração ao mundo do trabalho.

Entre os participantes está Ivan Moraes Antônio, 31 anos, acolhido na Casa de Passagem Padre Pio. Com experiência prévia em cozinha de restaurantes, ele vê na capacitação uma oportunidade de retomar sua trajetória profissional. Já Breno Yuri dos Inocentes Rodrigues, 28 anos, acolhido na Casa de Passagem Solidariedade, busca aprender uma nova profissão e sonha em abrir seu próprio espaço gourmet no futuro.

Na próxima semana, de 9 a 13 de fevereiro, será oferecido outro curso gratuito para pessoas em situação de rua, desta vez focado no Preparo de Pizzas, também na Escola de Alimentação Nutricional Patrícia Casillo.