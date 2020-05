Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Minas Gerais, estudam um novo método de diagnóstico de covid-19. O projeto propõe a detecção do coronavírus por radiografias, com alto índice de precisão.

Os pesquisadores usam um sistema computacional que analisou 13.800 imagens, sendo 183 de pacientes com o coronavírus e as demais de pulmões saudáveis ou com pneumonia.

O professor David Menotti, do Departamento de Informática da UFPR, explica que o sistema age como uma rede neuronal. Os computadores reconhecem padrões de determinado fenômeno, tal qual acontece no cérebro. O equipamento recebe as imagens, faz operações matemáticas, as categoriza e cria um padrão. Por meio deste sistema, é possível identificar quando o caso é pneumonia e quando se trata de Covid-19.

“O problema de classificação de uma determinada doença a partir de imagens já é bem conhecido na literatura. Aplicamos conhecimentos de outras áreas para verificar a assertividade do sistema para detectar se um paciente tem ou não Covid-19″, destaca o pesquisador.

De acordo com artigo publicado em uma revista científica, o mecanismo foi capaz de identificar quase 94% das radiografias com covid-19. Nenhum caso de pneumonia ou tórax normal foi classificado incorretamente, o que garantiu 100% de predição positiva.

“Conseguimos resultados extraordinários. Porém, precisamos de uma base de dados maior para levar esse métodos para os hospitais”, enfatiza o professor Eduardo Luz, do Departamento de Computação da UFOP.

Aplicativo

O objetivo do grupo é também disponibilizar um aplicativo com os bancos de imagens das radiografias para ser acessado por profissionais de saúde. “Estamos com a equipe pronta para o desenvolvimento da aplicação. A gente acredita que nas próximas semanas haja um protótipo para ser disponibilizado à comunidade hospitalar”, aponta o professor Menotti.

O grupo está em tratativas para que o Hospital de Clínicas da UFPR e o Hospital do Trabalhador, referência no tratamento da covid-19 em Curitiba, permitam o uso do banco de imagens de pacientes. Em Minas Gerais, a equipe da UFOP está em contato com a prefeitura de Ouro Preto e com o Hospital de Clínicas da UFMG.

