Pesquisa sobre saúde dos servidores de Curitiba entra em nova fase

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba inicia nesta semana uma nova etapa da pesquisa sobre a saúde dos servidores municipais. Até sexta-feira (12/12), funcionários da Fundação Cultural e das secretarias do Meio Ambiente, Obras Públicas e Governo Municipal estão convidados a participar do levantamento online.

A pesquisa, parte do Programa de Saúde do Servidor da Secretaria de Gestão de Pessoal, visa coletar informações sobre o perfil de saúde dos profissionais de acordo com suas áreas de atuação. Para participar, os servidores devem acessar o Portal do Servidor com CPF e senha, clicar no banner da pesquisa e responder ao questionário.

O formulário contém 20 questões de sim ou não, baseadas na percepção do servidor nos últimos 30 dias. Após a conclusão, o participante receberá uma pontuação e informações sobre seu estado emocional. A metodologia segue um modelo proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e foi validada pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde.

Dependendo da pontuação obtida, o Departamento de Saúde Ocupacional poderá entrar em contato para oferecer atendimento individualizado. A iniciativa busca mapear a saúde dos servidores em todas as secretarias da prefeitura, permitindo ações mais direcionadas para o bem-estar dos funcionários públicos municipais.