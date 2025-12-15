Pesquisa sobre saúde do servidor abre para novos órgãos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba amplia a partir desta segunda-feira (15/12) a pesquisa sobre a saúde do servidor municipal. Agora, funcionários da Procuradoria-Geral, Controladoria Geral, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e dos gabinetes do prefeito e vice-prefeito poderão participar do estudo até sexta-feira (19/12).

O levantamento faz parte do Programa de Saúde do Servidor e é conduzido pelo Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria de Gestão de Pessoal. O objetivo é reunir informações sobre o perfil de saúde dos trabalhadores de forma segmentada por secretarias e órgãos.

Para participar, os servidores devem acessar o Portal do Servidor com CPF e senha, clicar no banner da pesquisa e responder a um questionário online com 20 perguntas obrigatórias de sim ou não. As questões são baseadas na percepção individual dos últimos 30 dias.

Ao final, o participante receberá uma pontuação e informações sobre seu estado emocional. O modelo da pesquisa segue proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) e foi validado pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde.

Dependendo da pontuação obtida, o Departamento de Saúde Ocupacional poderá entrar em contato para oferecer atendimento individualizado ao servidor.