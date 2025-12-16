Pesquisa revela aumento na satisfação com transporte coletivo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) e o World Resources Institute (WRI) realizaram em setembro a nova edição da Pesquisa QualiÔnibus, que avalia a percepção dos usuários sobre a qualidade do transporte coletivo da capital. O levantamento mostrou um aumento na satisfação geral, com nota 7,0 em uma escala de 1 a 10, superando a nota 6,5 do ano anterior.

Entre os resultados positivos, 86% dos usuários recomendariam o transporte coletivo e 81,7% apoiam a adoção de veículos elétricos. Mais da metade dos entrevistados (52,9%) consideram que a qualidade do serviço é adequada ao valor pago. Dos 16 temas avaliados, 13 tiveram aumento de nota em relação a 2024.

Os destaques positivos foram Atendimento ao cliente (7,5), Integração (7,3) e Acesso ao transporte (7,2). Houve avanços também em confiabilidade (6,8), forma de pagamento e recarga (6,9) e informação ao cliente (7,0). As notas mais baixas foram para conforto dos pontos de ônibus (5,6) e segurança pública (4,9).

A pesquisa entrevistou 958 passageiros em 106 linhas entre 15 e 26 de setembro. O questionário abordou temas como acesso, tempo de espera, custo, conforto, segurança e integração. Segundo a Urbs, os resultados orientarão decisões e melhorias no sistema, incluindo a elaboração do novo contrato de concessão do transporte coletivo.

O levantamento também traçou o perfil dos usuários: 63% têm até 44 anos, 61,2% se identificam como mulheres, e 60,6% têm ensino médio completo ou inferior. A maioria (56,8%) trabalha em empresas privadas e 59% têm renda familiar de até dois salários mínimos. 73% utilizam o ônibus cinco ou mais dias por semana, principalmente para trabalhar (79,3%).