Será que há algum tipo de câncer que contribua mais que outros para o agravamento de um quadro de covid-19? Qual o nível de risco a que um paciente oncológico está exposto em relação ao avanço da doença causada pelo novo coronavírus? E o tratamento contra os tumores malignos? Que peso exerce na evolução desse quadro? Essas são algumas das perguntas que devem ser respondidas após uma pesquisa inédita que será realizada pelo Hospital Erasto Gaertner, no Paraná.

O estudo, que vai avaliar pessoas em tratamento no próprio hospital e em instituições parceiras, tem a proposta de fornecer um rico panorama sobre a progressão da condição clínica dos pacientes oncológicos com Sars CoV-2. Os resultados possibilitarão à comunidade médica compreender melhor as condutas terapêuticas.

A pesquisa focará em três grupos distintos acompanhados de forma prospectiva para uma série de testes laboratoriais. “Vamos avaliar os pacientes com câncer que foram acometidos por covid-19 e compará-los com os de outros dois segmentos: o formado por pessoas com câncer, mas sem covid-19, e também o composto por indivíduos com covid-19, mas sem câncer”, explicou Dra.Jeanine Marie Nardin, farmacêutica assessora científica do Hospital Erasto Gaertner.

Investigadora principal no estudo, ela ressalta que se trata de um trabalho translacional, com a intenção “de trazer a bancada para a beira do leito a fim de ajudar o paciente por meio de uma investigação de alta aplicabilidade, não restrita ao laboratório”.

A pesquisa será feita em parceria com pesquisadores do Instituto Carlos Chagas – Fiocruz-PR. “O Hospital Erasto Gaertner apresenta aos seus pacientes a oportunidade de participar de pesquisa clínica para contribuir com avanços no entendimento das doenças e seus tratamentos. Em plena pandemia, a instituição está inserida na pesquisa, associada a outras de renome nacional, e dispõe de vários estudos”. enfatizou Dra. Mara Albonei Dudeque Pianovski, médica oncopediátrica e coordenadora do Centro de Projetos de Ensino e Pesquisa do HEG.

Recursos

Visando à obtenção de recursos de financiamento, os autores enviaram o projeto no fim de abril para submissão à banca do edital de fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E os pesquisadores da Fiocruz encaminharam-no, ainda, para apreciação por chamamentos internos da sua instituição.

“Quanto ao resultado dos exames laboratoriais convencionais e rotineiros, já se consegue obtê-lo. Para a análise da citocina e da carga viral, estamos coletando material e congelando-o, pois dependemos de arrecadação financeira para esses dois testes”, disse a Dra. Jeanine Marie.

O Hospital Erasto Gaertner mantém um plano alternativo de captação com a sociedade para garantir a execução do trabalho mesmo em caso de não liberação de verbas governamentais. No site https://covid19.erastogaertner.com.br/, pessoas físicas e jurídicas podem fazer suas contribuições.

Trata-se de um canal criado para os interessados em apoiar os trabalhos no hospital, o maior cancer center da Região Sul do país, responsável por mais de 2 milhões de procedimentos voltados à prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa da doença.

Além do Erasto (unidades Guarapuava e Paranaguá), são participantes do estudo o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Hospital Amaral Carvalho (Jaú/SP). A instituição coparticipante, ao lado da Fiocruz/PR, é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR).

A previsão, segundo o cronograma traçado, é que o artigo trazendo as conclusões da investigação seja publicado em maio de 2022, mas resultados preliminares importantes serão divulgados à medida em que os testes forem feitos.

