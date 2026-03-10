Pesquisa inédita avalia saúde mental de servidores da Saúde em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba iniciou nesta segunda-feira (9/3) uma pesquisa inédita para avaliar a saúde mental de seus cerca de 6 mil servidores. O levantamento faz parte do Programa de Saúde do Servidor, desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Pessoal (SMGP).

Os funcionários têm até 20 de março para responder voluntariamente a um questionário online com 20 perguntas sobre sua saúde nos últimos 30 dias. O acesso é feito pelo Portal do Servidor, usando CPF e senha. Para facilitar a participação, cartazes com código QR foram distribuídos nas unidades da SMS.

Fernanda Zwir, diretora do Departamento de Saúde Ocupacional, destaca a importância da adesão dos servidores: “Estamos otimistas que os servidores participarão e ajudarão a traçar o perfil da saúde mental dos trabalhadores da área”.

Após responder às perguntas, o sistema informa a pontuação e fornece observações sobre a saúde mental do participante. Nos casos de pontuação alta, o Departamento de Saúde Ocupacional entrará em contato para um atendimento exclusivo.

A pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética da SMS, foi estruturada com base em um modelo proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os resultados serão analisados por secretaria, permitindo um diagnóstico específico de cada área.

Paralelamente, os servidores da Secretaria da Defesa Social e Trânsito têm até sexta-feira (13/3) para participar da mesma pesquisa, que teve início em 3 de março naquela pasta.