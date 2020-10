No ar

Um poste suspenso no ar, pendurado só por fios elétricos e com risco de queda ficou mais de 20 dias nesta situação de abandono na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, no Centro de Curitiba. Após expor os pedestres ao perigo pro mais de uma semana, o poste foi consertado.

Segundo o fotógrafo Sérgio Maravalhas, 55 anos, só ele havia feito duas ligações para a Central da prefeitura, no 156 no período antes de ser consertado. O temor de Maravalhas era de que o poste caísse sobre uma pessoa ou um veículo e causasse um acidente grave. Ele disse que o poste estava assim desde que um acidente trânsito ocorreu ali.

Poste consertado nesta quarta após dias suspenso só por fios. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

“Passo por ali todos dos dias e não me conformo com a demora para se tomar providências. É um perigo”, reclama o fotógrafo. “E se o poste caísse em cima de alguém ou de um carro?”, reforça Maravalhas.

De acordo com a Copel, a rede de energia na região é subterrânea, portanto, o poste não é da companhia. “Além disto, a Copel não tem registro de reclamação neste endereço em seu sistema”, diz nota enviada. “A Copel não pode mexer em ativos que não são de sua responsabilidade. No entanto, agora que está notificada, uma equipe vai até o local para tentar identificar de quem é o poste e notificar o responsável”. A notificação mencionada foi o contato feito pela reportagem.

A Tribuna também entrou em contato com a prefeitura. De acordo com a assessoria, o poste foi substituído e a demanda para troca de fiação e de lâmpadas, que ainda não havia sido realizada, já foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Após o fechamento da matéria, a Copel informou que foi até o local e constatou que o poste era de iluminação pública.