Dois jornalistas de Curitiba que preferem não se identificar criaram uma conta no Twitter para denunciar festas durante a pandemia de coronavírus (covid-19). As postagens mostram fotos e vídeos de aglomerações em diversas regiões do Brasil. As festas que mais aparecem são no Norte e Sul, principalmente nas praias. A conta leva o nome de BrazilCovidfest e tem uma foto de perfil com o slogan “Plano Funerário”. As publicações começaram na quarta-feira (30) e invadiram o último dia do ano com as aglomerações em festas de réveillon lotadas. O texto “vem contagiar” acompanha a maioria dos posts.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Praia paranaense tem festa de réveillon com aglomeração à beira-mar em plena pandemia

A descrição do perfil da BrazilCovidfest é “Segue a gente é Contagiante. Covidfest”. Em dois dias de publicações, já são quase 12 mil seguidores. As postagens são de vídeos e imagens enviadas por internautas. Também das festas que os criadores encontram espalhadas pela internet.

As publicações são repletas de ironia. Em uma delas, de Trancoso, na Bahia, o texto de um seguidor que compartilha a postagem da página brinca apostando o segundo em que o coronavírus foi transmitido: “Eu tenho CERTEZA que vi o coronavírus passando no segundo 0:23”.

Outro vídeo postado feito em Balneário Camboriú, Santa Catarina, mostra a praia lotada na tarde da última quarta-feira. E por aí vai. Há postagens dos estados de São Paulo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Bahia entre outros.