O Hospital Pequeno Príncipe informou nesta segunda-feira (06) que exames comprovaram a infecção pelo coronavírus de duas crianças, de 6 e 11 anos, que passaram pela instituição nos últimos dias.

As crianças, segundo o hospital, receberam alta no último sábado, quando estavam assintomáticas. No entanto, como dois profissionais de saúde da unidade em que elas foram atendidas testaram positivo para o coronavírus, o hospital decidiu fazer os testes de detecção. Das quatro crianças atendidas pelos profissionais portadores do vírus, duas estavam com a Covid-19.

Em nota, o hospital ressalvou que, como a disseminação do coronavírus está na fase comunitária, “torna-se praticamente impossível precisar a origem da contaminação”, já que as crianças” têm contato também com familiares que utilizam os espaços públicos”. Segundo a instituição, desde o início da pandemia no Brasil o Pequeno Príncipe já realizou mais de 100 testes em seus profissionais de saúde, com 12 casos positivos – sendo seis na área administrativa. Todos os funcionários foram afastados das funções.

As crianças infectadas com a doença estão em isolamento domiciliar, passam bem e são acompanhadas à distância pelas equipes médicas do hospital.