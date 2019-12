O pente-fino do INSS nos benefícios com indícios de fraude e irregularidades já cassou ou suspendeu, em 2019, 12.703 benefícios no Paraná. O número corresponde a 4,87% do total de 261 mil benefícios suspensos ou cassados em todo o país.

continua depois da publicidade

A economia anual no estado é estimada em R$ 104 milhões. Nacionalmente, a cifra chega a R$ 4,3 bilhões.

Apesar de os cancelamentos ocorrerem nas várias espécies de benefícios, os motivos de pagamento irregular mais comuns decorrem de recebimento indevido de benefício assistencial (BPC) por servidores públicos estaduais e municipais.

Outros motivos incluem benefícios pagos a pessoas falecidas e pagamento de benefícios assistenciais pagos a pessoas cuja renda familiar supera o limite legal. No caso dos benefícios suspensos, ainda cabe defesa por parte dos beneficiários.