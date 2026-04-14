Pela quarta vez no ano, Cine Passeio recebe pré-estreia nacional exclusiva; saiba qual é o filme

Texto: Eliana Carmem Fachim Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

O novo longa do diretor brasileiro Douglas Soares, Papagaios, chega às telas do Cine Passeio, cinema da Prefeitura, nesta quarta-feira (15/4), uma semana antes da estreia no circuito nacional. A exibição especial em Curitiba contará ainda com a presença do diretor e de parte do elenco.

A sessão de Papagaios será gratuita e os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada uma hora antes do início do filme, que começa às 19h. Antes da exibição, acontecerá uma recepção com a equipe do filme, às 18h. O evento está sujeito a lotação.

Está é quarta pré-estreia do Cine Passeio neste ano com presença de equipes e elencos. De janeiro até agora, o Cine recebeu o longa Barba Ensopada de Sangue, com a presença do diretor Aly Muritiba; Malês, do diretor Antonio Pitanga, exibido em parceria com o Festival de Curitiba; e A Mulher Que Chora, com o diretor venezuelano George Walker Torres.

“O Cine Passeio virou um ponto de referência para o cinema nacional. Essas pré-estreias com a presença de equipes dos filmes aproximam nosso público com as pessoas que fazem cinema atualmente no Brasil”, afirma Juliana Flores, coordenadora do Cine Passeio.

Papagaios

No filme, Tunico é o mais famoso “papagaio de pirata” do Rio de Janeiro, representante da classe que sempre está perseguindo repórteres para aparecer na TV, seja em tragédias, velórios de famosos ou nos noticiários. Depois de uma matéria sobre um grave acidente em um parque de diversões, ele conhece um jovem misterioso que se torna seu aprendiz. Esse encontro revelará a face oculta da busca pela fama a qualquer custo.

A obra estreou no Festival de Gramado de 2025 e conquistou três prêmios Kikitos, nas categorias de Melhor Direção de Arte, Melhor Filme pelo júri popular e Melhor Ator, para o protagonista Gero Camilo, ator veterano conhecido pelos trabalhos em Bicho de Sete Cabeças, Carandiru e Cidade de Deus.

Serviço

Pré-estreia: Papagaios, de Douglas Soares



Data:

15 de abril (quarta-feira)



Horário:

recepção às 18h | sessão às 19h



Local:

Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)



Entrada:

gratuita



Ingressos:

distribuídos por ordem de chegada, uma hora antes da sessão